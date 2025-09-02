Küresel Sumud Filosu Tunus’ta Toplanıyor: Türkiye Delegasyonu 'İsrail’den korkmuyoruz'

Küresel Sumud Filosu Tunus’ta toplanıyor

MEHMET AKİF TURAN - Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu katılımcıları Tunus’ta toplanmaya başladı. İspanya ve İtalya’dan yola çıkan deniz araçları, Tunus açıklarında bir araya gelerek Gazze’ye doğru yol alacak.

Türkiye Delegasyonu: 'İsrail’den korkmuyoruz'

Yaklaşık 100 kişiden oluşan filonun Tunus’ta toplanan Türkiye Delegasyonu üyelerinden çevirmen Ayçin Kantoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede girişimin Mavi Marmara’nın mirasını sürdürdüğünü belirterek, "Küresel Sumud Filosu, aslında daha önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ve Hanzala ile devam eden denemelerin bir devamıdır. Bu kez, ablukanın kırılması amacıyla 44 ülkeden 1000'e yakın aktivistle bu rota bir kez daha aşılmaya çalışılacak. Biz de Türkiye delegasyonu olarak bu kutlu organizasyonun içinde yer alacağız." dedi.

Kantoğlu, Gazze’deki tabloya vurgu yaparak, "Sabır taşımız çatlamış durumda, bundan sonra korku yok. İsrail’den korkmuyoruz. İşgalcinin ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz. Tanrı’nın bu toprakları onlara vaat ettiğini söylüyorlar, bizim Allah’ımız öyle demiyor. Bu yüzden yüzlerine karşı onlara canınız cehenneme diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar, katılımcılar ve güvenlik

Kantoğlu, aktivistlerin güvenliği ve filonun hedefe güvenle ulaşması için katı önlemler alındığını belirtirken, Türk delegasyonundan kimlerin bulunduğu, hangi limandan ve ne zaman hareket edileceği konusunda tam bilgi veremeyeceklerini söyledi. Sosyal medyada yer alan rakamlara göre filoya katılmak için yaklaşık 500 bin başvuru olmuş.

"Mesele yalnızca Filistin halkına insani yardım ulaştırmak değil," diyen Kantoğlu, Anadolu’dan Gazze’ye bir nefes olarak şu anda iki kişi olduklarını; yazar Ahmet Turgut, oyuncu Mehmet Ercan ve Ayşegül Mungan ile kıymetli hukukçuların diğer ekipte yer aldığını aktardı. "Tekneye çıkamayanlar da karada mücadeleyi sürdürecek," dedi.

Katılımcıların motivasyonu: Vicdan ve barış

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar ise, Kudüs bilinci için yıllardır çalıştığını söyleyerek, eyleme katılma nedenini şöyle anlattı: "Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca gibi, serçe gibi, benim de bir katkım olsun istedim. Bu aslında bir vicdan meselesi. İki yıldır çocukların hayatını kaybedişlerini, anne ve babaların acılarını sadece izlemeye dayanamadığımız için bu eyleme katıldık."

Gürpınar, eylemlerinin barışçıl olduğunu ve şiddete başvurmayacaklarını vurguladı: "Biz de bu yola herhangi bir silah, mühimmat veya kesici alet taşımadan çıkıyoruz. Amacımız, işin güzellikle çözülebileceğini tüm dünya insanlarının görmesi."

Uluslararası koordinasyon ve hedef

Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi insan hakları aktivisti Dr. Muhammed Emin Bennur, girişimin uluslararası boyutuna ilişkin, "Bu girişim bireysel bir çaba değil, farklı devletler ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren uluslararası bir girişim. Hazırlıklar üç aydan uzun sürdü ve son derece karmaşık geçti. Gemi hazırlıkları, ekip koordinasyonu, deniz seyir planlaması ve farklı ülkelerle temas gibi süreçler yoğun bir çalışma gerektirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bennur, filonun rotasının İspanya’dan başlayıp İtalya gibi başka deniz noktalarından geçen araçların Tunus açıklarında toplanacağını, Tunus’un kafilenin nihai çıkış noktası olacağını ve bu durumun Tunus için tarihi bir onur olduğunu söyledi. Katılımcılar arasında avukatlar, doktorlar ve farklı ülkelerden sivil katılımcıların bulunduğunu belirtti. Hedef, Gazze’deki abluka altındaki yaklaşık 2 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak.

Ayrıca Bennur, Tunus’tan katılacak ekipte yaklaşık 150 kişinin yer aldığını, seçilen katılımcıların yoğun eğitimlerden geçtiğini vurguladı ve "Bu girişim, sivil ve barışçıl bir direniş felsefesine dayanıyor. Katılımcılar herhangi bir silah taşımıyor, amaç yalnızca Gazze halkına destek olmak." dedi.

Sumud: Direnişin sembolü

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud, topraklarda kalma, kimlik ve kültürü yaşatma ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale karşı direnmeyi ifade eder; zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

Filonun Tunus’tan başlayacak hareketiyle, uluslararası aktivistler barışçıl bir eylemle Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı ve ablukanın kırılmasını hedefliyor.