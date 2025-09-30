Küresel Sumud Filosu: Yunan Aktivistler "Korkmuyoruz, Gazze'ye Kararlıyız"

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yunan aktivistler, korkmadıklarını ve Gazze'ye denizden ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

Canlı bağlantı ve uluslararası dayanışma

March to Gaza Greece inisiyatifi, filodaki Yunan aktivistlerle sosyal medya üzerinden canlı yayın bağlantısı kurdu.

Filodaki aktivistlerden Babis Bikas canlı yayında, "Tabii ki gerginlik var ama heyecanlıyız da. Filistin halkına yapılan akıl almaz şeye karşı mümkün değil gibi gözüken desteği vermeye kararlıyız." dedi. Bikas, gemilerde farklı ülkelerden insanların uluslararası bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayarak, "Bu mesaj çok önemli. Gemilerde tek bir millet yok. Farklı bayraklar var burada. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Ortak bir amacımız var, hepimizin gözü Gazze'de. Filo, Gazze'ye direniş, dayanışma ve özgürlük taşıyor." ifadelerini kullandı.

Filonun başka bir gemisindeki aktivist Yasonas, "Kararlıyız, korkmuyoruz, Gazze'ye varacağız, bu bir özgürlük mücadelesi." diye konuştu. Yasonas, filonun birçok ülkeden Gazze'ye insani yardım taşıdığına dikkat çekerek, "Biz oraya dünyanın geri kalanıyla bir dayanışma köprüsü kurmaya gidiyoruz. Hükümetler Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı başaramadı. Biz elimizden geleni yapmaya gidiyoruz." dedi.

Pavlos Fissas isimli gemideki aktivist Paris Lafçis, Gazze'ye adım adım yaklaştıkları için memnuniyetini belirterek, "Gazze'ye hukuk dışı uygulanan bu abluka bitsin artık diye yoldayız. İnsanların onları unutmadığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oksijen isimli gemiden Vergis Plutarhos, "İsrail'in olası tepkisinden ve saldırısından korkmuyoruz." derken, Evgenia Kavadia gemideki arkadaşlarıyla olası senaryoları ele aldıklarını söyleyip, Gazze'ye destek için tüm eylemlere destek verilmesini istedi.