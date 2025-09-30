Küresel Sumud Filosu: Yunan Aktivistler "Korkmuyoruz, Gazze'ye Kararlıyız"

Yunan aktivistler, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye denizden ulaşmada kararlı olduklarını ve ablukaya karşı uluslararası dayanışma mesajı verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:54
Küresel Sumud Filosu: Yunan Aktivistler "Korkmuyoruz, Gazze'ye Kararlıyız"

Küresel Sumud Filosu: Yunan Aktivistler "Korkmuyoruz, Gazze'ye Kararlıyız"

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yunan aktivistler, korkmadıklarını ve Gazze'ye denizden ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

Canlı bağlantı ve uluslararası dayanışma

March to Gaza Greece inisiyatifi, filodaki Yunan aktivistlerle sosyal medya üzerinden canlı yayın bağlantısı kurdu.

Filodaki aktivistlerden Babis Bikas canlı yayında, "Tabii ki gerginlik var ama heyecanlıyız da. Filistin halkına yapılan akıl almaz şeye karşı mümkün değil gibi gözüken desteği vermeye kararlıyız." dedi. Bikas, gemilerde farklı ülkelerden insanların uluslararası bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayarak, "Bu mesaj çok önemli. Gemilerde tek bir millet yok. Farklı bayraklar var burada. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Ortak bir amacımız var, hepimizin gözü Gazze'de. Filo, Gazze'ye direniş, dayanışma ve özgürlük taşıyor." ifadelerini kullandı.

Filonun başka bir gemisindeki aktivist Yasonas, "Kararlıyız, korkmuyoruz, Gazze'ye varacağız, bu bir özgürlük mücadelesi." diye konuştu. Yasonas, filonun birçok ülkeden Gazze'ye insani yardım taşıdığına dikkat çekerek, "Biz oraya dünyanın geri kalanıyla bir dayanışma köprüsü kurmaya gidiyoruz. Hükümetler Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı başaramadı. Biz elimizden geleni yapmaya gidiyoruz." dedi.

Pavlos Fissas isimli gemideki aktivist Paris Lafçis, Gazze'ye adım adım yaklaştıkları için memnuniyetini belirterek, "Gazze'ye hukuk dışı uygulanan bu abluka bitsin artık diye yoldayız. İnsanların onları unutmadığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oksijen isimli gemiden Vergis Plutarhos, "İsrail'in olası tepkisinden ve saldırısından korkmuyoruz." derken, Evgenia Kavadia gemideki arkadaşlarıyla olası senaryoları ele aldıklarını söyleyip, Gazze'ye destek için tüm eylemlere destek verilmesini istedi.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te kuyu kazısında karbonmonoksit şüphesi: 2 ölü
2
Edirne'de dron destekli denetimde alkollü motosiklete 28 bin 937 lira ceza
3
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
4
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
5
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
6
Bursa'da Doğancı ve Nilüfer Barajlarında Kritik Seviye: 12 Günlük Su Kaldı
7
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar