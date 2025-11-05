Kurnaz: İLKEM İlkadım'da Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor

Kurnaz: "İLKEM hayalleri gerçeğe dönüştürüyor"

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İLKEM gençlerimizi iyi eğitim, iyi gelecek hayallerine kavuşturuyor" dedi.

İLKEM'de Eğitim, Ücretsiz ve Yoğun Katılım

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi (İLKEM) bünyesinde LGS ve YKS kursları sürüyor. Dört merkezde yaklaşık 500 öğrenci eğitim alıyor; kurum, materyal ücreti dışında öğrencilerinden herhangi bir ücret almadan hizmet veriyor. İLKEM, öğrencilerinin merkezi sınavlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Belediyemiz tarafından devam ettirilen ve sosyal anlamda değerli bir hizmet olan İLKEM, eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen LGS’de yüzde 86, YKS’de ise yüzde 92 yerleşme oranı ile önemli bir başarının altına imza atan İLKEM, bu yıl da başarılarına yenilerini ekleyebilmek için tüm kadrolarıyla gençlerimize hizmet veriyor. Materyal ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayan İLKEM’de en önemli misyonumuz, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal farkındalık oluşturarak gençlerimizin hayallerine kavuşmasına katkı sağlamaktır. Kısacası İLKEM, gençlerimizi iyi eğitim, iyi gelecek hayallerine kavuşturuyor. Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen Yaşardoğu, Kılıçdede, Kadifekale ve Derebahçe Mahallelerimizdeki İLKEM’lerde görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum".

İLKEM'in sürdürülen ücretsiz kursları ve sağladığı olanaklar, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal duyarlılık hedefleri doğrultusunda gençlerin merkezi sınav başarısını artırmayı amaçlıyor.

