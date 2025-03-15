Kürşad Zorlu'dan Türk Dünyası Vurgusu: 'Türkiye'nin Önemi Her Geçen Gün Artıyor'

Kürşad Zorlu'dan Türk Dünyası Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Erzurum'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu, Cumhurbaşkanı tarafından kendisine verilen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini, siyaset hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirdi.

Erzurum'daki İftar Programı'nda Yapılan Konuşma

Erzurum'da geçirdiği keyifli günlerden bahseden Zorlu, partinin kentteki teşkilatlanmasından memnuniyetini dile getirdi. Zorlu, Türk dünyasının büyüklüğüne ve Türkiye'nin uluslararası konumuna vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz kongrede bana tevdi ettiği Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevi benim için çalışma ve siyaset hayatımın en önemli kavşak noktalarından birisi. Uzun yıllarını Türk dünyasına adamış bir kardeşinizim. Türk dünyasının da dünya içindeki yeri ve önemi artmaya devam ediyor. 4,5 milyon kilometrekareyi kapsayan ve 200 milyondan fazla nüfusa sahip bir topluluktan bahsediyoruz."

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Önemi

Zorlu, 2021 yılında Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğunu da hatırlatarak, bu organizasyonun meydana gelmesi yolunda yaşanan zorlukları ve geçmişteki hayalleri dile getirdi. Zorlu, bütün Türk dünyasının bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Zorlu, bürokraside yeni iş birliği mekanizmalarının kurulacağını da sözlerine ekleyerek: "Inşallah bu başkanlığımızla birlikte bürokrasimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili devletlerle iş birliğini artıracak yeni bir mekanizmayı AK Partimiz bünyesinde kuruyoruz." şeklinde konuştu.