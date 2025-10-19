Kürşad Zorlu: Erdoğan’ın İradesiyle 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Hızlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Diyarbakır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin, milletin aydınlık geleceğini inşa etme yönünde net ve samimi bir kararlılık olduğunu vurguladı. Zorlu, 'Biz bu samimiyeti ortaya koymaya çalışıyoruz' diyerek terörle mücadelede elde edilen başarının ardından sürecin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Komisyonun Rolü ve Sürecin Aşamaları

Zorlu, TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üyesi olduğunu hatırlatarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmanın üç temel aşaması bulunduğunu ve şu anki sürecin bunlardan biri olduğunu belirtti. Zorlu, bu aşamalardan ilkinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet kurumlarının birlikte yürüttüğü terörle mücadelenin başarıyla sonuçlanması olduğunu ifade etti.

Zorlu, bu mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanının 'iç cepheyi güçlendirme' çağrısı ve Cumhur İttifakı ile güçlenen iradenin, terör örgütünün silah bırakma kararını ve yaşanan gelişmeleri beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Dinleme Süreci ve Meclis Vurgusu

Komisyonda tarafları ve paydaşları dinlediklerini, ayrım gözetmeden herkese söz hakkı tanındığını belirten Zorlu, 'Emin olun hiçbir toplantıda hiçbir katılımcının konuşmasına müdahale etmedik. Olduğu gibi neyi ifade etmek istiyorlarsa onları ifade ettiler ve tutanaklara da geçti' dedi. Zorlu, dinlenen görüşlere katılmanın zorunlu olmadığını, ancak Meclis çatısı altında tarihsel bir temsille bu diyalog zeminini kurduklarını vurguladı.

Meclis aritmetiğinin yüzde 90'ını aşan milletvekili grubunun komisyonda olduğunu belirten Zorlu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin milletin aydınlık geleceğini inşa etmeye dönük net ve samimi bir irade olduğunu yineledi: 'Dolayısıyla terörle mücadelede başarı sağlamış bir devletin duruşuyla şimdi birbirimizi dinleyelim ve bu terör belasından kurtuluş hedefimize ulaşma yolunu hızlı bir biçimde kat edelim çabasındayız.'

Doğu-Batı Kucaklaşması ve Türk Dünyası İlişkileri

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti siyasetinde doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon insanı kucaklayan bir anlayışın söz konusu olduğunu, hiçbir etnik ve mezhepsel ayrım gözetmeksizin insanı esas alan bir hizmet anlayışını hayata geçirme kararlılığında olduklarını söyledi.

Türk dünyası ve Türk devletleriyle politikalar geliştirmekle görevli olduğunu belirten Zorlu, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde son 15 yılda bu devletlerle dış ticaretin 3,5 kat artarak 26 milyar dolar seviyesine çıktığını anlattı. Zorlu, Diyarbakır'ın bu sürece destek verip provokasyonları geri ittiği takdirde Türk dünyasıyla çok daha güçlü ilişki ağları kurulacağına inandığını ifade etti.

Gelinen aşamada terör örgütünün silah bırakma kararının bütün kollarıyla hayata geçirilmesine odaklanılması gerektiğini söyleyen Zorlu, 'Biz de Parlamento'da bu anlayışı ortaya koyduğumuz takdirde, milletimiz de buna inandığı takdirde bizim önümüzde kimse duramaz' dedi. Zorlu, İzmir’in Diyarbakır’dan farklı olmadığını; tüm şehirlerin eşit olduğunu belirterek kültür, sanat ve gönül köprüleri çağrısı yaptı.

Toplantı Katılımcıları ve Yerel Mesaj

Toplantıda AK Parti'den Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile partililer hazır bulundu. İl Başkanı Ömer İler ise Diyarbakır'ın tarih boyunca bölgenin siyasi, kültürel ve sosyal alanda yön belirleyici şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Zorlu'nun konuşması, 'Terörsüz Türkiye' hedefi çerçevesinde hem güvenlik başarısının kalıcı hale getirilmesi hem de toplumsal uzlaşı ve ekonomik-kültürel bağların güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması çağrısıyla son buldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.