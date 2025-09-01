Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri

DOLAR
Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:01
Kürşad Zorlu Isparta'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Isparta programı kapsamında kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilik ve Belediye temasları

Zorlu, ilk olarak Isparta Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti, ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında kabul ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

STK ve kültür buluşmaları

Vatan Mahallesi'ndeki Isparta Yörük Türkmen Derneği üyeleriyle bir araya gelen Zorlu'ya, Yörük ve Türkmen kültürünün simgesi olan geleneksel omuz örtüsü hediye edildi. Dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Şehit yakınları ve gazilerle görüşme

Zorlu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'nde şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na değindi.

"Komisyon terör örgütünün kendisini lağvetme kararının, silah bırakma iradesinin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacak hukuki ve teknik düzenlemeleri yapmakla ve bunların tavsiye kararlarını Meclise iletmekle sorumludur. Bunun dışında zaman zaman kamuoyuna yansıyan, sosyal medyada iddia edilen bir takım açıklamalar bizim gündemimizde değildir. Omuzlarımızda sizlerin sorumluluğu var."

Ekonomi ve üretim teması: Misparta Koku Atölyesi

Zorlu, Isparta Belediyesi'ne ait Misparta Koku Atölyesi'ni ziyaret ederek gül, lavanta ve lotus gibi birçok çiçeğin özünden üretilen doğal kokular hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Isparta İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz moderatörlüğündeki söyleşiye katılarak partinin çalışmalarını anlattı.

