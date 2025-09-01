Kürşad Zorlu: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Müzakere veya Pazarlık Yok — Isparta Açıklaması

Kürşad Zorlu: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Müzakere veya Pazarlık Yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Isparta'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin il binasında yaptığı basın toplantısında, terörle mücadele ve komisyon çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın liderliği ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi

Zorlu, dünyadaki liderlik mekanizmalarına bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çok güçlü olduğunu belirtti. "Hep birlikte güçlü Türkiye" hedefinin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın ana mottosu olduğunu ifade etti ve iç cepheyi güçlendirme amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Komisyonun rolü: Müzakere yok

"Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, bu geldiğimiz nokta, ortaya çıkan netice ve oluşan bu komisyonun ardında, yanında, gerisinde, berisinde herhangi müzakere, algı süreci, herhangi pazarlık söz konusu değildir."

Zorlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, terör örgütünün silahlarını lağvetme kararının tüm boyutlarıyla uygulanmasını sağlamak için komisyonda adımlar atıldığını hatırlattı.

"Hedefimiz ve beklentimiz, terör örgütünün bütün unsurlarıyla, sadece Türkiye'de değil Suriye başta olmak üzere bütün kollarıyla kendisini lağvetmesi ve silahlarını bırakmasıdır."

Milli birlik, savunma sanayii ve muhalefet eleştirisi

Zorlu, 2017'den bu yana sürdürülen bütünleşik terörle mücadele stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin hiçbir terör örgütüne prim vermediğini ve bu mücadeleyi ülkeye zafiyet yaşatmadan sürdürdüğünü söyledi. Ülkeyi birleştiren unsurlar olarak ay yıldızlı al bayrağımız, 86 milyon vatandaş ve 782 bin kilometrekarelik sınırların önemini vurguladı.

Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'lere yükseldiğini, insansız hava aracı piyasasının ise yüzde 68'ini Türkiye'nin oluşturduğunu ifade etti. Bazı muhalefet kesimlerinin bu gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getirdi ve Çelik Kubbe projesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi:

"Çelik Kubbe, nedir bu? 86 milyon vatandaşımızı, bütün toprağımızı bir saldırı anında, daha belki de saldırı başlamadan koruyacak çok yönlü, bütünleşik bir hava savunma sistemi"

Dünkü ana muhalefet partisinin genel başkanının Sinop'taki test merkeziyle ilgili eleştirilerine karşı Zorlu, testlerin Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü söyledi ve muhalefete İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunlarına öncelik verme çağrısında bulundu.

Program katılımcıları ve ziyaret

Etkinliğe AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, partililer ve vatandaşlar katıldı. Zorlu, daha sonra MHP Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (ortada), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Isparta il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.