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Kürşad Zorlu: Türk Devletler Teşkilatı Ekonomik Birlikte Önemli Bir Aday

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Devletler Teşkilatı'nın büyüklüğüne dikkat çekti ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:32
Kürşad Zorlu: Türk Devletler Teşkilatı Ekonomik Birlikte Önemli Bir Aday

Türk Devletler Teşkilatı’nı Güçlendirme Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, Türk Devletler Teşkilatı'nın uluslararası alandaki önemine dikkat çekti. Zorlu, "Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşturumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırgız Türkleri Kültür Festivali'nde Yozgat'ta Bir Araya Geldiler

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivaline katılan Zorlu, festivalde geleneksel aşık oyununu oynadı ve Kırgız çadırlarını gezdi. Zorlu, Türk Devletleri'nin işbirliği konularına dikkat çekerek, "Bütün sorumluluğumuz, bu devletlerin birbirine sımsıkı bağlanmasını sağlamaktır" dedi.

Kırgızistan ile İlişkilerin Önemi

Türk Devletler Teşkilatı'nın büyük bir demografik ve ekonomik potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprakta 250 milyon nüfusa yaklaşan büyük bir demografi ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık milli hasıla, bu teşkilatın önemini arttırıyor" dedi.

Zorlu, Kırgız Cumhuriyeti'nin bu yolda önemli bir partner olduğunu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde ikili ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti.

Vali ve Büyükelçiden Destek Mesajları

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, Türkiye Yüzyılı hedefine doğru gelişim sağlandığını vurgularken, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, iki ülke arasındaki tarihsel bağların önemine dikkat çekti. Kazakbaev, "İnşallah şu anda bir millet, yedi devletiz ama gelecekte bir gün gelecek ki bir millet, bir devlet olacağız" dedi.

Program Sonrası Farklı Aktiviteler Oldu

Etkinlik sonunda halk oyunları ekipleri gösteri sunarken, sanatçı Alperen Kekilli konser verdi. Ayrıca, Zorlu, Türk dünyasının birleşmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini, ancak bu sürecin Türkiye'nin gücünü arttıracağını vurguladı.

Zorlu, cumhurbaşkanının kararlı iradesinin önemli bir güç olduğunu belirterek, bu olumlu gelişmeleri desteklemek için çaba göstereceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ın...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ın...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katıldı.

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