Kürşad Zorlu: Türkiye Savunma Sanayisinde Büyük Adımlar Atıyor

Kürşad Zorlu, Savunma Sanayindeki İlerlemeleri Vurguladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Edirne'de düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişmelerine dikkat çeken Zorlu, "Türkiye'miz önündeki engelleri birer birer aşacak. Savunma sanayindeki hamlemiz, askeri kabiliyetlerimizi arttıran, bölgedeki stratejik konumumuzu güçlendiren çok önemli bir hamledir," ifadelerini kullandı.
Bağımsızlık ve Gelecek Vizyonu
Zorlu, bağımsızlık kazanan ülkelerin ulusal bağımsızlığını geleceğe taşımaktaki önemine de değinerek, "Savunma sanayide ilerleyen ülkeler bu konuda çok önemli bir adım atmış demektir. Biz, geleceğe bu vizyonla ilerliyoruz," şeklinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının yıllık bazda 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Zorlu, "Bir zamanlar hayal olarak görülen Türkiye'nin hava savunma sistemi artık devreye girmiştir. Bu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki yeni yükselişinin ayak sesleridir," dedi.
Güven ve Huzur İçin Çalışıyoruz
Zorlu, Türkiye’nin güven ve huzur ortamını sürdürebilmesi için çalıştıklarını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. "Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanımızın huzuru, barışı ve güveni için çalışıyoruz," dedi. Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı'nın Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmek konusundaki çabalarını da vurgulayan Zorlu, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin Türk dünyasına yeni bir heyecan getirdiğini kaydetti. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaları anlatarak, "Bu koridor, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan geçişi sağlayacak," dedi. Son olarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atacağı adımlarla önündeki engelleri aşıp Türkiye Yüzyılı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı.
Türk Devletleri ile İlişkiler ve Zengezur Koridoru
Türkiye Yüzyılı'na Doğru
Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı'nın Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmek konusundaki çabalarını da vurgulayan Zorlu, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin Türk dünyasına yeni bir heyecan getirdiğini kaydetti. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaları anlatarak, "Bu koridor, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan geçişi sağlayacak," dedi.
Son olarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atacağı adımlarla önündeki engelleri aşıp Türkiye Yüzyılı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Zorlu, programda konuşma yaptı.