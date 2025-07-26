Kürşad Zorlu: Türkiye Savunma Sanayisinde Büyük Adımlar Atıyor

Kürşad Zorlu, Savunma Sanayindeki İlerlemeleri Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Edirne'de düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişmelerine dikkat çeken Zorlu, "Türkiye'miz önündeki engelleri birer birer aşacak. Savunma sanayindeki hamlemiz, askeri kabiliyetlerimizi arttıran, bölgedeki stratejik konumumuzu güçlendiren çok önemli bir hamledir," ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık ve Gelecek Vizyonu

Zorlu, bağımsızlık kazanan ülkelerin ulusal bağımsızlığını geleceğe taşımaktaki önemine de değinerek, "Savunma sanayide ilerleyen ülkeler bu konuda çok önemli bir adım atmış demektir. Biz, geleceğe bu vizyonla ilerliyoruz," şeklinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının yıllık bazda 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Zorlu, "Bir zamanlar hayal olarak görülen Türkiye'nin hava savunma sistemi artık devreye girmiştir. Bu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki yeni yükselişinin ayak sesleridir," dedi.

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