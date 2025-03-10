Kursk Bölgesinde Üç Yerleşim Birimi Daha Rusya Tarafından Geri Alındı

Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerinin girdiği üç yerleşim birimini daha geri aldıklarını duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklama, bölgedeki askeri faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

Geri Alınan Yerleşimler

Açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sayesinde Malaya Loknya, Çerkasskoye Poreçnoye ve Kositsa yerleşim birimlerinin kurtarıldığı ifade edildi.

Askeri Kayıplar ve İHA'lar

Bakanlık, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 270 asker, 389 tank, 300'ün üzerinde piyade savaş aracı, 269 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 173 zırhlı araç kaybettiğini belirtti.

Ayrıca, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait doku İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisi de verildi.

Önceki Geri Almalar

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçtiğimiz ay 5, geçen hafta ise 4 yerleşim birimini geri almıştı. Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024’te Rus topraklarına girmesinin ardından iki ülke orduları arasında çatışmalar devam etmektedir.