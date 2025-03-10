Kursk Bölgesinde Üç Yerleşim Birimi Daha Rusya Tarafından Geri Alındı

Rusya, Kursk bölgesinde üç yerleşim birimini daha geri aldığını açıkladı. Çatışmalar sürerken kayıplar da rapor edildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:26
Kursk Bölgesinde Üç Yerleşim Birimi Daha Rusya Tarafından Geri Alındı

Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerinin girdiği üç yerleşim birimini daha geri aldıklarını duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklama, bölgedeki askeri faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

Geri Alınan Yerleşimler

Açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sayesinde Malaya Loknya, Çerkasskoye Poreçnoye ve Kositsa yerleşim birimlerinin kurtarıldığı ifade edildi.

Askeri Kayıplar ve İHA'lar

Bakanlık, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 270 asker, 389 tank, 300'ün üzerinde piyade savaş aracı, 269 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 173 zırhlı araç kaybettiğini belirtti.

Ayrıca, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait doku İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisi de verildi.

Önceki Geri Almalar

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçtiğimiz ay 5, geçen hafta ise 4 yerleşim birimini geri almıştı. Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024’te Rus topraklarına girmesinin ardından iki ülke orduları arasında çatışmalar devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
2
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
3
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
4
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
5
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
6
İsrailli Bakan Smotrich'ten Boehler'a Hamas İle Görüşme Uyarısı
7
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar