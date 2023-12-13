Kürsüde fenalaşan Saadet Parti'si Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda
Hasan Bitmez, Saadet Partisi’nin Kocaeli Milletvekili ve seçim işleri başkanıdır. TBMM’de yaptığı bir konuşma sırasında fenalaşan Bitmez, Meclis’te yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalbi duran ve yoğun bakıma alınan Bitmez’in durumu kritik olarak açıklandı.
TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra kürsüde fenalaştı. Bitmez, Meclis, Adalet, Dışişleri ve yüksek yargı bütçeleri hakkında partisinin görüşlerini dile getirdiği konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Türkiye’nin dış politika duruşunu eleştirdi. 22 dakikalık konuşmasının sonunda Genel Kurul’a saygılarını sunduğu anda yere düşen Bitmez, ambulansla hastaneye gönderildi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM’de bütçe görüşmelerine katıldığı sırada kürsüde rahatsızlandı. Bitmez, konuşmasını bitirip yerine oturduğu anda kafasını mermer basamağa vurdu. Milletvekilleri hemen Bitmez’in yanına koştular.
Bitmez’e ilk müdahaleyi doktor olan milletvekilleri yaptı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez’e 10 dakika boyunca kalp masajı uyguladılar. Bitmez, sedye ile Meclis’ten çıkarılırken de kalp masajına devam edildi.
Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bitmez’in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.