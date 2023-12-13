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Kürsüde fenalaşan Saadet Parti'si Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda

Kürsüde fenalaşan Saadet Parti'si Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda Hasan Bitmez, Saadet Partisi’nin Kocaeli Milletvekili ve seçim işleri başkanıdır. TBMM’de yaptığı bir konuşma sırasında fenalaşan Bitmez, Meclis’te yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalbi duran ve yoğun bakıma alınan Bitmez’in durumu kritik olarak açıklandı.