Kurtalan'da SUV Devrildi: TPAO Çalışanları Yaralanmadan Kurtuldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölüktepe köyünde TPAO çalışanlarını taşıyan SUV devrildi; yolcular yara almadı, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:22
Bölüktepe köyü yakınlarında meydana gelen kaza

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Bölüktepe köyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı petrol sahasına giden çalışanları taşıyan bir SUV, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

