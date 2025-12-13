Kurtalan'da SUV Devrildi: TPAO Çalışanları Yaralanmadan Kurtuldu

Kurtalan'da SUV devrildi: TPAO çalışanları yara almadan kurtuldu
Bölüktepe köyü yakınlarında meydana gelen kaza
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Bölüktepe köyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı petrol sahasına giden çalışanları taşıyan bir SUV, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
