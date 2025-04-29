KURTARAN-2025 Tatbikatı'nda Başarılı Senaryo Uygulaması Gerçekleşti

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın Basın ve Seçkin Gözlemci Günü Tamamlandı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen KURTARAN-2025 Tatbikatı, basın ve seçkin gözlemci günü ile dikkatleri üzerine çekti. Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü açıklarında senaryo gereği düzenlenen tatbikatta, kazazedelerin başarılı bir şekilde kurtarılması sağlandı.

Deniz Kazasına Müdahale

Tatbikat sırasında, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti gerçekleştirildi. Denizdeki kazazedelere yönelik kurtarma işlemleri kapsamında, 2 kazazede serbest çıkış faaliyeti ile su yüzeyine çıkarıldı.

Paraşütle Kurtarma Operasyonu

Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi, kazazedelerin kurtarılması için uçaktan paraşütle atlayış yaptı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alarak ilk yardım uyguladı. Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledilerek tıbbi tasfiye işlemlerine tabi tutuldu.

Tıbbi Müdahale ve Sevk İşlemleri

Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedelere, tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı. Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat, tüm hedeflerin başarıyla gerçekleştirilmesiyle tamamlandı.

Tatbikat Sonrası Değerlendirme

Tatbikata katılan uçak ve helikopter, TCG Alemdar gemisindeki komutanları selamladı. Tatbikat sonunda Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve diğer katılımcılar, yabancı ülkelerin gözlemci ve ataşeleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı. Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay (fotoğrafta), gemide brifing verdi.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı. Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay (fotoğrafta), gemide brifing verdi.