Kurtarılan Zeytin Karga, İtfaiye İstasyonunun Maskotu Oldu

Arnavutköy'de yavruyken sıkıştığı bacadan itfaiye erleri tarafından kurtarılan ve "Zeytin" ismi verilen karga, itfaiye istasyonunun neşe kaynağı oldu. Hayata olan bu hayırlı dönüşüm, Zeytin'in personel ile olan dostluğunu pekiştirdi.

Yavruyken bir evin bacasına sıkışan Zeytin, vatandaşların ihbarı üzerine Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu'na getirildi. Burada büyüyüp gelişen karga, kendisine bakan İtfaiye Eri Nurettin Ünal’ın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Zeytin, artık ekibin maskotu haline geldi.

Zeytin, itfaiye personelinin sabah duasına, yemek ve çay molalarına, hatta sporlarına bile katılıyor. İstasyon bir yandan Zeytin'in evi oldu, diğer yandan karga herkesin mutlu bir dostu haline geldi.

İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, her yıl 18 binden fazla hayvanın kurtarıldığını belirterek, "Zeytin, Arnavutköy'de bacaya sıkışmıştı, kurtarıldı ve bakımını devraldık. Kendisi çok adapte oldu, biz de bırakamıyoruz,” dedi.

İtfaiye istasyonlarında köpekler de bulunuyor ve onların yardımlarıyla çeşitli görevlerde görev alıyorlar. Ünal, Zeytin'in de eğitilmesi üzerine şakalaşmalar yapıldığını, ancak Zeytin'in onlara eğitimi öğrettiğinin altını çizerek, “Şu anda bizim misafirimiz, eğer isterse gider; istemezse misafirliğe devam eder,” diye ekledi.

İtfaiye eri Necati Çakmak ise, "Zeytin istasyonumuza geldiğinden beri çok alıştık. Şu an ekibin bir parçası oldu. İştahı fazlasıyla açık ve artık onu bir tek görevde götürmek kalmadı. Gün içinde sürekli bizimle," şeklinde konuştu.

Yavruyken Arnavutköy'de bir evin bacasına sıkışan ve vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan karga, Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu'na getirildi. İstasyonu evi olarak benimseyen kargaya, personel tarafından "Zeytin" ismi verildi. İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yavruyken Arnavutköy'de bir evin bacasına sıkışan ve vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan karga, Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu'na getirildi. İstasyonu evi olarak benimseyen kargaya, personel tarafından "Zeytin" ismi verildi. İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.