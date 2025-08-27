Kurtulmuş 29 Ağustos'ta TBMM'yi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı: Gazze ve İsrail Saldırısı

Meclise bilgilendirme çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının amacı, İsrail'in Gazze saldırısı ile ilgili olarak Meclis üyelerinin bilgilendirilmesi olarak açıklandı.

Çağrıda ayrıca, gündemde soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları gibi konuların yer aldığı belirtildi. Karar, Meclis iç tüzüğü çerçevesinde olağanüstü oturum yapılması yönünde alınan resmi bir çağrı niteliği taşıyor.

Konuyla ilgili gelişmeler ve toplantı gündemine ilişkin ayrıntılar, Meclis kaynakları tarafından takip edilecek ve kamuoyuna aktarılacaktır.