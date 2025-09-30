Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Maarif Okulları yeni binası açılışında konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile birlikte katıldığı Macaristan Maarif Okulları yeni binasının açılış töreninde konuştu. Kurtulmuş, okulun hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere ve açılışta kolaylık gösteren Macar hükümet ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Filistin vurgusu: "67 öncesi sınırlar"

Kurtulmuş, konuşmasında Filistin meselesine büyük yer ayırdı ve şu ifadeyi güçlü bir şekilde dile getirdi: "67 öncesi sınırlarda tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecektir."

Türkiye olarak masum ve mazlum Filistin halkının temsilcisi olmaya devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, Filistin'in hakları ve egemenlik taleplerinin savunulmasının hem kardeşlik hem de insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Maarif Vakfı ve kültürel diplomasi

Kurtulmuş, Maarif Vakfının; 70 bine yakın öğrencisi ile Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkaslar ve dünyanın dört bir yanında eğitim diplomasisine katkı sunduğunu söyledi. Macaristan'da Maarif Vakfı'nın faaliyet göstermesinden ve Türk kültürel diplomasi kurumlarının (özellikle Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumu) Macar gençliğinin eğitimine sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nün tarihi binasındaki restorasyonun tamamlanmasıyla Türk dili ve kültürünün Macar halkına daha etkin yayılacağını, Yurtdışı Türkler kurumunun ise burslar aracılığıyla çok sayıda Macar gencinin Türk üniversitelerinde eğitim görmesine destek verdiğini söyledi.

Türkiye-Macaristan ilişkileri ve Türk Devletleri Teşkilatı

İki ülkenin tarih boyunca güçlü köklere sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Macar ve Türk halklarının benzerliklerine dikkat çekerek "Aslında Macarlar ve Türkler birbirlerinin amca çocuklarıdır" dedi. Türkiye ile Macaristan arasındaki parlamentolar arası ilişkinin de güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatının Anadolu'daki merkezinin Türkiye, Avrupa'daki merkezinin ise Macaristan" olduğunu belirterek teşkilatın yaklaşık 300 milyon nüfusa hitap ettiğini söyledi ve Macaristan'ı bunun "uç karakolu" olarak tanımladı: "Macaristan, bu açıdan baktığınızda 300 milyonluk Türk Devletleri Teşkilatının uç karakoludur, uç merkezidir, kültürel ve siyasi merkezidir."

Bölgesel çatışmalar ve barış çağrısı

Kurtulmuş, dünya genelinde artan gerilimlere ve bölgesel çatışmalara dikkat çekerek güç sahiplerinin kural koyma çabalarının çatışmaları artırdığını söyledi. Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek, savaşta yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini, şehirlerin yerle bir olduğunu ve büyük maddi kayıplar yaşandığını aktardı.

Türkiye'nin tarafsız arabuluculuk rolüyle bir noktaya gelindiğini, 2022 Mart'ında nihai anlaşma aşamasında bazı ülkelerin istememesi nedeniyle sürecin uzadığını belirten Kurtulmuş, adil ve kalıcı bir barış umudunu koruduklarını söyledi.

Türk-Macar kültürel bağları ve tarihî miras

Kurtulmuş, Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin sadece tarihi bir ziyaretgah olmadığını, Gül Baba'nın Macaristan'da yaydığı dostluk, kardeşlik, barış ve insanlık ikliminin önemini vurguladığını belirtti. Ayrıca Galiçya Şehitliği, Estergon ve Vişegrad gibi Osmanlı izlerinin iki ülke dostluğunu perçinlediğini ifade etti.

Türkiye ve Macaristan halklarının aile, inanç ve gelenek değerlerine bağlı olduklarını söyleyen Kurtulmuş, iki ülkenin geçmişe değil geleceğe bakan ve ortak kültürel zenginlikleriyle daha güçlü yarınlara birlikte yürümeyi hedeflediğini kaydetti.

Tören ayrıntıları

Törende, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de hazır bulundu.

Açılış öncesinde Kurtulmuş ve Köver okul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi. Öğrencilerin oluşturduğu koro Türkiye ve Macaristan milli marşlarını okudu. Konuşmaların ardından Türkiye Maarif Vakfı tanıtım videosu gösterildi, öğrenciler halk dansları sergiledi ve Türkçe ile Macarca şarkılar söylendi. Tören, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver ve milletvekillerinin kurdele kesmesiyle yeni binanın açılışıyla sona erdi.