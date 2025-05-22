Kurtulmuş, Ceditçilik Hareketi'nin Önemi Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Devletleri Yüzyılı'nda Ceditçilik Sempozyumu'nda Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Yüzyılı'nda Ceditçiliğin Ufukları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, İslam'ın yeniden kendi kökleriyle buluşup Türk dünyasının öncülüğüyle büyük medeniyetimizin üçüncü büyük çıkışına tanıklık edeceğimizi belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin himayesinde, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Kurtulmuş, dünya siyasetindeki değişimlerin ve "Ceditçilik fikri" üzerinden gelişecek hamlelerin, İslam'ın üçüncü yürüyüşü olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Ceditçilik Hareketi'nin Tarihsel Süreci

Kurtulmuş, İslam'ın ilk yürüyüşünün Hazreti Muhammed ve dört halife döneminde gerçekleştiğini, ikinci yürüyüşün ise Anadolu ve Avrupa topraklarına yayıldığını anlattı. 7. yüzyıldaki olayların Türklerin İslam'la buluşmasına yenilikler katmış olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 19. ve 20. yüzyıldaki çöküşlerin Türk dünyasının yeni bir kimlik kazanmasına yol açtığını belirtti.

Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk dünyasının siyasi ve ekonomik bağımsızlık yolunda önemli aşamalar kaydettiğini ifade ederek, bu sürecin her Türk devleti için kimliklerini medeniyet değerleri üzerinden tanımlamaya başladığını aktardı.

Ceditçilik Hareketi'nin Anlamı ve Geleceği

Ceditçilik Hareketi'nin anlamına dikkat çeken TBMM Başkanı, bu hareketin geniş bir fikir ve ulema hareketi olduğunu dile getirdi. Ceditçiliğin, insanlığa yeni bir anlayışla seslenen bir çağrı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ceditçilik Sempozyumu'nu her yıl başka bir Türk devletinde gerçekleştirelim" önerisinde bulundu.

Türk Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türk dünyasının yeni bir döneme girdiğini belirten Kurtulmuş, 300 milyonluk Türk dünyasının bağımsızlık kazanarak her bir milli kimlik üzerine yeniden inşa edildiğine işaret etti. Kurtulmuş, uluslararası düzende sağlanan bu denge ve fırsatlar sayesinde Türk dünyasının yeni bir rönesansa hazırlanmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Seminerin sonunda Kurtulmuş, Ceditçilik fikrinin tarihsel önemine dikkat çekti ve bu toplantıların Türk dünyası için bir yol haritası olacağını ifade etti. Kapanışta katılımcılara teşekkür eden Kurtulmuş, "Ceditçilik bir uyanış hareketidir" sözleriyle vurguladı.

Sempozyum, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla devam etti. İki gün sürecek olan etkinliğin yarın akşamki değerlendirme oturumuyla sona ereceği bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi himayelerinde, Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Türk Devletleri Yüzyılında Ceditçiliğin Ufukları Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi himayelerinde, Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Türk Devletleri Yüzyılında Ceditçiliğin Ufukları Uluslararası Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.