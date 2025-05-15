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Kurtulmuş: Gazze'deki Soykırım Tarihten Silinecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımı kınayarak, tarihi adaletin yerini bulacağına inandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:10
Kurtulmuş: Gazze'deki Soykırım Tarihten Silinecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki Soykırımı Kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan olayları sert bir dille eleştirdi. Srebrenitsa soykırımına değinerek, tarihsel adaletin tecelli edeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki insani duruma yönelik ilgisini artırmaya yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Kurtulmuş'un sözleri, Türkiye'nin bu konudaki politika ve duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programına katılarak konuşma yaptı.

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