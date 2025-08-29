Kurtulmuş: Meclis Önünde Beyaz Toros'un Yakılması Tesadüf Değil

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yaptığı açıklamada olayın zamanlamasına dikkat çekti.

Kurtulmuş'un Sözü

“Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir”

Vurgu ve Değerlendirme

Kurtulmuş, sözleriyle Meclisin önünde gerçekleşen olayın komisyonun toplanacağı ve ilk dinlemeye başlayacağı gün yaşanmasının önemine işaret etti.

Bu açıklama, zamanlama ve mekan ilişkisinin kasıtlı bir mesaj taşıyıp taşımadığı tartışmasını gündeme taşıdı.