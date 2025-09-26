Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir

Genel çerçeve yeniden değerlendirilecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) kapsamında MİT Başkanı ve ilgili bakanların genel çerçeveyi bir kez daha değerlendirecekleri bir toplantı yapılabileceğini açıkladı.

Kurtulmuş, konunun komisyon çalışmalarıyla uyumlu biçimde ele alınacağını ve gerekli değerlendirmelerin yapılabileceğini ifade etti.

Komisyon süreci ve TBMM gündeminde, söz konusu toplantı ihtimali çerçevesinde atılacak adımlar yakından takip edilecek.