Kurtulmuş'tan Aileyi Koruyacak Anayasa Değişikliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aileyi Koruyacak Anayasa Çağrısında Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Başkanlar Kurulu'nu kabul ederek ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliğinin gerekliliğini vurguladı. Kurtulmuş, "Ailenin ana ve babadan müteşekkil ve evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğu, Anayasa'da da şek şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır," dedi.

Aile Koruma İçin 5 Milyon İmza

Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendikalarından gelen temsilcilerle, 81 ilde yürütülen "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası çerçevesinde toplanan 5 milyon 293 bin imzayı kabul etti. TBMM Başkanı, bu sayının önemli bir toplumsal talep olduğunu belirtirken, ailenin uluslararası ölçekte tahrip edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kurtulmuş: Aile Toplumun Temelidir

Kurtulmuş, ailenin sosyolojik olarak toplumların kök hücresi olduğuna dikkat çekerek, “Bu, siyaset üstü bir meseledir,” şeklinde konuştu. Ailenin korunmasının her ülkenin milli bekası için elzem olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Dijital çağın getirdiği zorluklar karşısında çekirdek aile yapısı dağılmaya başlamıştır. Aile, korunmalı ve geliştirilmelidir,” dedi.

2025: Aile Yılı

Kurtulmuş, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine değinerek, Memur-Sen’in düzenlediği imza kampanyasının toplumda farkındalık yaratacağına inandığını belirtti. Ayrıca, bu süreçte TBMM’ye yapılacak tüm önerilere açık olduklarının altını çizdi.

Aile ve Kadın Hakları Üzerine Vurgu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise imza kampanyalarının temel amacının ailenin anayasa ile güvence altına alınması olduğunu belirterek, “Aile, kadın ve erkaktan oluşur. Ailenin temeli evliliktir,” dedi. Yalçın, kılık kıyafet özgürlüğü ile ilgili taleplerinin de anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Kabulde TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Memur-Sen yöneticileri de katıldı. Aile yapısının korunmasına yönelik bu tür çalışmalara toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiği, Kurtulmuş'un açıklamalarıyla bir kez daha ifade edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 6) ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarını kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 6) ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarını kabul etti.