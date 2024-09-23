Kurtulmuş'tan Moskova'da Türkçe Eğitim Vurgusu

Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'daki Yunus Emre Enstitüsü ziyaretinde, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine yönelik önemli mesajlar verdi.

Türkçe'nin Rolü

Kurtulmuş, "Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Önemi

Resmi ziyareti sırasında Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, bu merkezde yapılan etkinliklerin ve Türkçe eğitiminin Türk kültürünün tanıtılması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, enstitünün bugüne kadar yaklaşık 90 ayrı merkezi ile önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Türk Diline Yönelik Eğitimler

Kurtulmuş, ayrıca Rus medyasında çalışan gazetecilere yönelik Türkçe eğitiminin bugün başlayacağını söyledi. Bu durumda Türk kültürünü daha iyi kavrayabilmek için Türkçe öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlikler ve Sergi

Konuşmaların ardından, Rus halk oyunları gösterileri sahne alırken, "Rus Ressamların Eserlerinden Türkiye Esintileri" başlıklı resim sergisi de açıldı. Kurtulmuş, enstitüdeki programda, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova’ya hediye takdim etti.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker de, bu kuruluşun Türkiye’nin kültürel diplomasisinin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti. Enstitüde yedi farklı kurs türünde 162 kursiyerin eğitim aldığı belirtildi. Kurtulmuş, Türk kültürünü derinlemesine öğrenmek için Türk dizilerinin de faydalı olabileceğini ifade etti.

Katılımcılar

Programda, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve diğer önemli isimler de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.