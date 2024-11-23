Kurtulmuş'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek: 'Bu Sadece Başlangıç'

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Bu Tarihsel Bir Dönüm Noktası'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ''TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı'' kapsamında yaptığı açıklamalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararının, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İnsanlık Suçları ve Değerler Erozyonu

Kurtulmuş, konuşmasında, günümüz dünyasında savaşlar, işgaller ve çevre felaketleri gibi büyük sorunlar yaşandığını ifade ederek, bu problemlerle başa çıkmak için ortak ilkelerin oluşturulmasının gerekliliğine değindi. ''İnsan onurunu gözetmeyen hiçbir fikrin faydalı olamayacağını'' vurgulayan Kurtulmuş, Gazze'de devam eden insanlık suçlarına karşı sessiz kalan Batılı ülkeleri eleştirdi.

'Adalet ve Barışın Kesişim Noktası'

Kurtulmuş, konuşmasında adaletin temel önemi üzerine de vurgu yaptı. ''Barışın kapısı adalettir, adaleti sağlamadığınız yerde barış olmaz'' diyerek, insanların eşitliği ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirtti. İnsanlık vicdanının kazanması adına atılan adımlara dikkat çeken Kurtulmuş, yeni bir küresel sistemin oluşturulmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

Gençlere Seslendi: 'Sizler Geleceğin Teminatısınız'

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda gençlere seslenerek, onların Türkiye'nin geleceği ve insanlığın geleceği üzerindeki önemini vurguladı. Gençlerin adalet, vicdan ve insaf konularında çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, uluslararası arenada Türkiye'nin yıldızının parlayacağına inandığını belirtti. ''Adalet, hakkaniyet, vicdan sahibi gençler bizim en büyük güvencelerimizdir'' dedi.

Önemli Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu

Son olarak, Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı ve UCM kararlarının insanlık onurunun kazanma sürecine katkı sağlayacağını, İsrail'in eylemlerinin tarihe karışacağına dair umut taşıdıklarını ifade etti. ''İnşallah Netanyahu ve çetesi, insanlık adına hesap verecektir'' diyerek sözlerine son verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.