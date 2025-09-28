Kurtulmuş'tan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:36
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk edebiyatının yetiştirdiği kıymetli değerlerden, usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Mesajda, Bakiler'e Allah'tan rahmet dilendi ve ailesine başsağlığı temennisinde bulunuldu.

