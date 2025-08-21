Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye'de Pazarlık Yok — Trabzon'a İstiklal Madalyası Teslimi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye'de Pazarlık Yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadele ve milli birlik vurgusu yaptı. Kurtulmuş, "Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Törenin anlamı ve tarihi sorumluluk

Kurtulmuş, törende bu organizasyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, bugünkü törenle gecikmiş bir vefanın ve takdirin ortaya konulduğunu söyledi. 101 yıl önce imzalanmış bir beratın İstiklal Madalyası'yla Trabzon'a teslim edilmesinin tarihi bir sorumluluğun tamamlanması olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anayan Kurtulmuş, "İstiklal Harbi'mizin ve arkasından milli kurtuluş mücadelemizin bize öğrettikleriyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Milli mücadele mirası: Birlik, özgürlük, egemenlik

Kurtulmuş, Milli Mücadele'nin en temel özelliklerinden birinin birlik ve dayanışma ruhu olduğunu belirtti. Trabzon Müdafaai Hukuki Milliye Cemiyeti başta olmak üzere kurulan cemiyetlerin vatan topraklarının birliğini savunma ve mücadeleyi birlikte organize etme iradesinin altını çizdi.

Milli Mücadele'nin diğer bir temel değerinin özgürlük olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Hiçbir şart altında özgürlüğünden ödün vermemiş bir milletiz" diyerek, özgürlüğe düşkünlüğün siyasal alanda emperyalizme karşı mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, milli egemenliğe sahip çıkmanın önemine işaret ederek, mandacılığa karşı duruşun o günün toplumunda kabul görmediğini hatırlattı.

Terörsüz Türkiye ve Eren Bülbül vurgusu

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye olarak ortaya koydukları hedefle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılını işgal eden terörün sona erdirilmesi için çaba sarf ettiklerini" belirtti. Trabzonluların milli konulardaki hassasiyetine değinerek, şu garantiyi verdi:

"Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir."

Kurtulmuş, terör örgütünün kendini feshini ilan etmesi ve silah bırakma sürecinde TBMM olarak oluşturulan komisyonla süreci millet adına takip ettiklerini; komisyonun yaklaşık yüzde 95 oy veren yurttaşı temsil eden ve içinde 11 siyasi parti bulunan bir yapı olduğunu anlattı.

Gelecek hedefi: Demokratikleşme ve güçlenme

TBMM Başkanı, istiklal ruhunun demokratikleşmeyle taçlandırılacağını, direnç mirasının kalkınma ile bütünleşeceğini ve bağımsızlık idealinin özgürlüklerin genişletilmesiyle güçlendirileceğini belirtti. "Biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur" mesajını verdi.

Kurtulmuş, coğrafyanın stratejik önemine dikkat çekerek, bölgede yaşanan gelişmeler karşısında dimdik durmanın gerekliliğini ve bunun için birlik, beraberlik, vahdet ve milli egemenliğe bağlılık gerektiğini vurguladı.

Tören detayları ve teşekkür

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sürdü. Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a Trabzon'un İstiklal Madalyası Beratı ile İstiklal Madalyası takdim edildi.

Törene TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Trabzon milletvekilleri, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Kurtulmuş, programa emeği geçenlere teşekkür ederek İstiklal Madalyası'nın Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Not: Konuşmada Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'un "Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez" dizelerini referans alarak birlik olmaya çağırdı ve STK temsilcisinin sözünü aktararak, "Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi esas almak zorundayız" ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), TBMM Şeref Holünde düzenlenen Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı.