Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan ile İşbirliğini Güçlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı marjında Gilani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından duyurdu.

İlişkilerde Yeni Dönem

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Pakistan'a yaptığı ziyaretin ardından 24 anlaşmanın imzalanmasının, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir safhaya taşıdığını belirtti. Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyacağına inandığını ifade etti.

Karşılıklı Destek ve İşbirliği Mesajı

Kurtulmuş, "Pakistan'ın karşılaştığı zorluk ve sınamalarda Türkiye olarak aynı yerde duruyoruz ve Pakistan'a destek veriyoruz. Dostum Gilani'ye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini hedeflediğimizi vurguladım." dedi. İki ülkenin dostluğunun artırılması noktasında parlamentoların daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, görüşmenin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesine vesile olmasını temenni etti.

Cenevre'deki Konferans

Öte yandan, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cenevre'deki konferansa katılan parlamento başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafına da yer verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı marjında Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı marjında Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile görüştü.