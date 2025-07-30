Kurtulmuş ve Grosu'dan Parlamentolar Arası İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı sırasında Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldik" dedi. Görüşme sırasında parlamentolar arasındaki işbirliğini artırmak için çeşitli konuları ele aldıklarını belirtti.

Kurtulmuş, iki ülke arasında değerli işbirliklerinin kurulmasının önemini vurgulayarak, Gagavuzların Türkiye ile Moldova arasında doğal bir dostluk köprüsü oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Moldova'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözüm ile sona erdirilmesi gerektiğinin altı çizildi ve bölgenin kalkınmasında ortak çalışmalar yapmanın gerekliliği üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği Cenevre'de, Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği Cenevre'de, Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldi.