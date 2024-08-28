Kurtuluş Savaşı Gazisinin İstiklal Madalyası Oğluna Teslim Edildi

Kurtuluş Savaşı Gazisi Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası Teslim Edildi

KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanını savunan Gazi Veysel Düzcan'ın, İstiklal Madalyası yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan'a teslim edildi.

İstiklal Madalyası Kanunu Hakkında

İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, milli bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitler ile madalyaları almadan vefat edenlerin mirasçılarına madalya verilmektedir.

İngiliz Esareti ve Vatan Hizmeti

Gazi Veysel Düzcan, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1 Kasım 1918'de Şam'da İngilizlere esir düştü. 26 Kasım 1918'de Seydibeşir esir kampına götürülen Düzcan, burada iki yıl süren zorlu bir esaret dönemi yaşadı.

Esir değişimi sonrasında, Kızılay aracılığıyla 13 Aralık 1920'de 44. alay, 3. tabur, 11. bölükte vatan hizmetine devam eden Düzcan, Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesiyle terhis edildi ve 1957'de Yozgat'ta hayatını kaybetti.

Babasının Anıları ve Mücadelesi

Düzcan'ın İstiklal Madalyası, Cebeci Askerlik Şubesi'nde oğlu Hasan Düzcan'a (83) teslim edildi. Hasan Düzcan, babasının esirlik yıllarındaki açlık ve susuzluk mücadelesini şöyle anlattı:

"Babam, 'Aç kaldık, otları yedik. Otları koparmaktan ellerimiz yara oldu. Günlerimiz hep açlıkla geçti. Su dahi bulamazdık,' derdi. Oğlum, bizler düştük buraya, Allah kimseyi, bir Müslüman çocuğunu buralara düşürmesin.' dedi.

Torunun Gururu

Veysel Düzcan'ın torunu Hakan Düzcan, madalyanın teslim tarihinin Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü'ne denk gelmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Dedesinin yaşadığı zorlukları dinledikçe, "Biz hiçbir şey yaşamamışız," dedi.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.