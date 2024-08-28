Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kurtuluş Savaşı Gazisinin İstiklal Madalyası Oğluna Teslim Edildi

Gazi Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası oğlu Hasan Düzcan'a verildi, yaşanan acılar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:15
Kurtuluş Savaşı Gazisinin İstiklal Madalyası Oğluna Teslim Edildi

Kurtuluş Savaşı Gazisi Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası Teslim Edildi

KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanını savunan Gazi Veysel Düzcan'ın, İstiklal Madalyası yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan'a teslim edildi.

İstiklal Madalyası Kanunu Hakkında

İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, milli bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitler ile madalyaları almadan vefat edenlerin mirasçılarına madalya verilmektedir.

İngiliz Esareti ve Vatan Hizmeti

Gazi Veysel Düzcan, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1 Kasım 1918'de Şam'da İngilizlere esir düştü. 26 Kasım 1918'de Seydibeşir esir kampına götürülen Düzcan, burada iki yıl süren zorlu bir esaret dönemi yaşadı.

Esir değişimi sonrasında, Kızılay aracılığıyla 13 Aralık 1920'de 44. alay, 3. tabur, 11. bölükte vatan hizmetine devam eden Düzcan, Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesiyle terhis edildi ve 1957'de Yozgat'ta hayatını kaybetti.

Babasının Anıları ve Mücadelesi

Düzcan'ın İstiklal Madalyası, Cebeci Askerlik Şubesi'nde oğlu Hasan Düzcan'a (83) teslim edildi. Hasan Düzcan, babasının esirlik yıllarındaki açlık ve susuzluk mücadelesini şöyle anlattı:

"Babam, 'Aç kaldık, otları yedik. Otları koparmaktan ellerimiz yara oldu. Günlerimiz hep açlıkla geçti. Su dahi bulamazdık,' derdi. Oğlum, bizler düştük buraya, Allah kimseyi, bir Müslüman çocuğunu buralara düşürmesin.' dedi.

Torunun Gururu

Veysel Düzcan'ın torunu Hakan Düzcan, madalyanın teslim tarihinin Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü'ne denk gelmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Dedesinin yaşadığı zorlukları dinledikçe, "Biz hiçbir şey yaşamamışız," dedi.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel...

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılan Veysel Düzcan'ın İstiklal Madalyası, yaklaşık bir asır sonra oğlu Hasan Düzcan tarafından alındı. Hasan Düzcan, AA muhabirine yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar