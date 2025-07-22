Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan Ayrılığı Şok Etkisi Yarattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da, uzun süredir Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in projeye veda ettiği kesinleşti. Beş sezondur dizinin merkezinde yer alan Özçivit'in ayrılığı, milyonlarca hayranını derinden etkiledi ve "Burak Özçivit neden ayrıldı?" ile "Yeni başrol kim olacak?" soruları gündeme geldi.

Ayrılığın Sebepleri

2019 yılından bu yana Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ancak, kulislerden sızan bilgiler ve sosyal medya hareketleri, ünlü oyuncunun dizinin 7. sezonunda yer almayacağını ortaya koydu.

Ayrılığın arkasındaki ana neden ise ücret anlaşmazlığı olarak gösteriliyor. İddialara göre, yeni sezon görüşmelerinde Burak Özçivit, bölüm başına 4 milyon TL talep etti fakat yapımcı firma bu teklifi reddetti. Sonuç olarak, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı için Özçivit diziden ayrılma kararı aldı. Ayrılık sonrasında Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarını takipten çıkarması da dikkat çekici bir gelişme oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından teyit edilen bu bilgi, ayrılığın kesinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kuruluş Osman'da Yeni Başrol Adayları

Burak Özçivit'in ayrılmasıyla birlikte Kuruluş Osman'da önemli bir dönüm noktasına gelindi. Yeni sezonun büyük bir zaman atlaması içereceği ve Osman Bey'in ilerleyen yaşlarını ve hatta Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi dönemini kapsayacağı biliniyor. Bu senaryo değişikliği doğrultusunda, dizinin yeni başrolünün Osman Bey'in yaşlı halini canlandıracak bir isim olacağı öngörülüyor. Başrol için Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi isimler adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Orhan Bey karakterinin kim tarafından canlandırılacağı ise henüz netleşmiş değil. Bu yeni dönemle birlikte Kuruluş Osman'ın hikayesinde ve karakterlerinde yaşanacak değişiklikler, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.