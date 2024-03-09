Kurum: ''Bisiklet ulaşım aracı olacak, yeni yollar kuracağız''

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışamalarına devam ediyor. İstanbul halkı için bir çok güzel haberleri vermeye devam eden Kurum, son olarak ulaşım konusundaki sıkıntılara değinerek, çözüm yollarını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat kurum, Beykoz Spor ormanında düzenlenen en uzun bisiklet hattı dünya rekor denemesi kapsamında gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen programda sahneye çıkan Guninnes hakemi Gemici, bisiklet yarışı ile alakalı kurallar konusunda bilgilendirmede bulundu. En son 1653 bisikletle dünyadaki en uzun bisiklet hattında dünya rekorunun kırıldığını belirten Gemici, rekorlar kitabına girildiğini sözlerine ekledi.





Düzenlenen program akabinde konuşan Kurum, bugün ülkemizin adını rekorlar kitabına yazdırdıklarını belirtti. 1653 bisikletle Türk gençliğinin rekoru kırdığını açıkladı.

Gençlere İstanbul'a yönelik programlarını anlatan Kurum 2028 yılına kadar 1000 kilometre ve akabinde de 1.500 kilometreye kadar bisiklet yolunun inşa edileceğini belirtirken, bisikletin İstanbul genelinde artık bir ulaşım aracı olacağını sözlerine ekledi. İstanbul'un her yerinde devreye girecek olan bu uygulamada ''Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza, işinize gidebileceksiniz , bu araçlar için park yerleri yapacağız'' açıklamasında bulundu.

Mahallelere spor alanları yapacaklarını belirten Kurum İstanbul'un her Mahallesinde yürüyüş ve bisiklet binilebilen alanları inşa edeceklerini açıkladı. 100.000 gence 100.000 TL sermaye desteği vereceklerini açıklayan aday, gençlerin İş kurabilmeleri adına destek vereceklerini sözlerine ekledi