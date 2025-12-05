Kurum: Türk Müteahhitleri 45 Firma ile Dünya 2’ncisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesinde yaptığı konuşmada sektörün küresel başarısını ve deprem sonrası yürütülen inşa seferberliğini değerlendirdi.

Türk müteahhitliği dünyada ikinci sırada

Bakan Kurum, Türkiye’nin şehircilik vizyonu ve konut politikalarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk müteahhitlik sektörü 137 ülkede faaliyet gösteriyor. Daha da önemlisi ‘En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi’nde 45 firmamız ile dünya 2’ncisiyiz. Bu gücümüzü sahada da etkin bir şekilde kullanıyoruz."

Kurum, devletin her afette yaraları sarmak için gereken her şeyi yaptığını, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ve Cumhurbaşkanı liderliğinde zorlukların aşıldığını vurguladı.

Deprem seferberliği: Hız ve kapsam

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının kapsamını ve hızını şu sözlerle aktardı:

"11 ilde 3 bin 481 ayrı şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ve emekçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Bu seferberliğin yaşandığı alan nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar bir alandır. Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran bir ülkedir. Elde ettiğimiz bu hızla 2 hafta önce Adıyaman’da 350 bininci konut ve iş yerlerimizi tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Afetzede kardeşlerimizin neredeyse yüzde 80’ine yakınını evlerine kavuşturduk. İnşallah yıl bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceğiz."

Kurum, afet sonrası Türkiye’nin hızlı, kaliteli ve donatılarıyla örnek şehirler kuran bir anlayışla dünyada öne çıktığını belirtti.

Yüzyılın Konut Projesi ve sosyal devlet vurgusu

Bakan Kurum, konut politikalarının sosyal devlet anlayışının merkezi olduğunu ifade ederek, projeyle ilgili şu noktaları paylaştı:

"Devletimizin konut politikalarının merkezinde, vatandaşımızın ev sahibi olma isteği, yeni yuvasına kavuşma hayali vardır. Bu kapsamda şimdiye kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutla, sosyal devlet alanında bir devrim yapıyoruz. Deprem riski olan İstanbul’umuza ise 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ilave olarak 15 bin kiralık konut uygulaması yapacağız. Evlerimizi yatay mimari, geleneksel dokuya uygun şekilde inşa edeceğiz. Hepsinde sosyal donatı alanları mahalle de olacak."

Kurum, proje kapsamında 300 sektörü harekete geçirerek istihdamı artıracaklarını ve konut arzını çoğaltarak haksız kira artışlarının önüne geçeceklerini söyledi.

Veda: Kadınlara, kültüre ve yerel üretime destek

Oturumun ardından Bakan Kurum, 81 ilden geleneksel el sanatları ürünleri ve yöresel tatların sergilendiği stantları gezdi. Kurum, deprem sürecinde ve sonrasında özellikle kadınların ve ailelerin yaşadığı dönüşüm ve dayanışmaya dikkat çekti.

Konuşmasında, Türkiye’nin asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdüğünü ve güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla ilerlediklerini yineledi.

