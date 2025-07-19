Kuruyan Ağaçları Sanat Eserine Dönüştürüyor: Turabi Yoloğlu'nun İlginç Hikayesi

Muş'un Varto ilçesinde, 50 yaşındaki Turabi Yoloğlu, doğanın sunduğu malzemeleri sanata dönüştürüyor. Taşçı köyünde yaşayan Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşları ile sanatsal objeler ve heykeller yapıyor.

Yoloğlu, 17 yıl önce el becerisini geliştirerek bu sanata yöneldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yoloğlu, yaz aylarında tarla ve bahçe işlerinde çalıştığı dönemlerde, kuruyan ağaç dallarını ve kireç taşlarını evinin bahçesinde biriktiriyor.

Evinde oluşturduğu atölyede, tandır odasında ağaç ve kireç taşlarından biblo, maket ve dekoratif süsler yapmaktadır. Yoloğlu, bugüne kadar 60'tan fazla heykel ve süs eşyası ürettiğini belirtiyor.

Sanatçı, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla bu çalışmalara yöneldi. “Burada çok söğüt ağacı var. Söğüt ağaçlarıyla bu işe başladım,” diyen Yoloğlu, ceviz ağacından geyik ve kartal heykelleri yaptığını ifade ediyor. Ayrıca, bazı eserlerini arkadaşlarına hediye ettiğini, kireç taşından eser yapmaya ise yeterince taş bulamadığını anlatıyor.

Hayvan figürleri ile dikkat çeken Yoloğlu, son dönemlerde çeşme taşlarına yöneldiğini belirtiyor. “Kafamda canlandırdığım, yapmak istediğim eserler var. Birkaç tane taştan çeşme yapmayı düşünüyorum,” diyor. Topladığı ağaçları öncelikle motorlu testere ile şekillendiren Yoloğlu, ince işçilik için atölye olarak kullandığı tandır evinde çalışmaya devam ediyor. “Kurduğum atölyemde boşuna doğaya zarar vermeden, bulduğum atık ağaçların türü ve boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum,” diyerek doğaya olan duyarlılığına vurgu yapıyor.

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Turabi Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Turabi Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.