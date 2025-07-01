Kuşadası'na 4 Kruvaziyerle 6.298 Turist Ziyareti

Kruvaziyer Turizminin Gözdesi Kuşadası

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kuşadası, bu yıl 4 kruvaziyer ile toplam 6.298 turist ağırladı. Bu etkinlik, ilçenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ege Port Limanı'na Yanaşan Gemiler

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ile İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.

Turistlerin Eğlenceli Ziyaretleri

Gemi yolcularının çoğu, %70 oranında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak dikkat çekti. Ziyaretçilerden bir kısmı Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaparken, bir kısmı da Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Kruvaziyerlerin sunduğu bu ziyaret fırsatları, Kuşadası'nın cazibesini artırmaya devam ediyor.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ve İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ve İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.