Kuşadası'na 5 Kruvaziyerle 10,916 Turist Geldi

Kuşadası, Kruvaziyer Turizminde Canlanma Yaşadı

Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olarak 5 farklı gemiyle 10,916 turisti ağırladı. Ege Port Limanı’na yanaşan gemiler arasında, Malta bayraklı Marella Explorer, Bermuda Adaları bayraklı Celestyal Journey, Norveç bayraklı Viking Sea, Panama bayraklı MSC Divina ve MSC Fantasia yer aldı.

Turistlerin Gezinti ve Alışveriş Aktiviteleri

Bu yolculukla ülkemizi ziyaret eden turistlerin çoğunluğu ABD vatandaşıydı. Yolcuların bir kısmı ilçe merkezinde alışveriş yaparken, diğerleri ünlü turistik noktaları olan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmeyi tercih etti.

Kruvaziyer turizminin yeniden canlanması, bölge ekonomisine katkı sağlarken, Kuşadası’nın uluslararası arenada tanıtımını da güçlendiriyor.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı.