Kuşadası'nda Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Değirmendere Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Çetin Sabuncu hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale

09 ALA 283 plakalı otomobili kullanan S.Ç., Değirmendere Mahallesi'nde karşı yönden gelen Çetin Sabuncu (66) idaresindeki 35 HE 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Sabuncu, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

