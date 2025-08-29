Kuşadası'nda Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale

09 ALA 283 plakalı otomobili kullanan S.Ç., Değirmendere Mahallesi'nde karşı yönden gelen Çetin Sabuncu (66) idaresindeki 35 HE 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Sabuncu, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.