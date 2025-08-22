Kuşadası'nda Tartışma Sonrası Taksici Bıçaklanarak Öldü

Olayın Detayları

Kuşadası'nın Karaova Mahallesindeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G., Nazilli Halk Pazarı yakınlarında aracın durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

Sağlık ve Emniyet Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Vural İşçen'e müdahale etti. İşçen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.