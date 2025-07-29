Kuşadası'nda Tur Midibüsü Devrildi, 3 Turist Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistleri taşıyan bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, M.Y.'nin kullandığı 09 SY 424 plakalı midibüsün Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki bir kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrasında ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazanın etkisiyle midibüste bulunan 3 İngiliz turist yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları iyi olarak değerlendiriliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.