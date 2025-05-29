Kuşadası'nda Yüzerek Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İçmeler Koyu'nda meydana geldi.

Yüzerek Geçmeye Çalışan Kadın Göçmen

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz kenarında bir kadının can simidi ve palet ile denize açılmaya hazırlandığını fark etti. Yapılan incelemelerde, yakalanan kadının Afganistan uyruklu N.S olduğu belirlendi.

Yüzerek Yunan adalarına geçmeyi planlayan N.S, Jandarma tarafından derhal yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Önceki Yasa Dışı Çıkış Girişimi

Ayrıca, N.S'nin 2023 yılında Çanakkale'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay, bölgedeki düzensiz göçmen geçişlerine dair endişelerin artırılmasına sebep oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmen yakalandı.