DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,51 -0,64%
ALTIN
4.165,57 -0,6%
BITCOIN
4.210.429,87 -0,42%

Kuşadası'nda Yüzerek Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda düzensiz göçmen, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışırken Jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:04
Kuşadası'nda Yüzerek Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İçmeler Koyu'nda meydana geldi.

Yüzerek Geçmeye Çalışan Kadın Göçmen

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz kenarında bir kadının can simidi ve palet ile denize açılmaya hazırlandığını fark etti. Yapılan incelemelerde, yakalanan kadının Afganistan uyruklu N.S olduğu belirlendi.

Yüzerek Yunan adalarına geçmeyi planlayan N.S, Jandarma tarafından derhal yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Önceki Yasa Dışı Çıkış Girişimi

Ayrıca, N.S'nin 2023 yılında Çanakkale'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay, bölgedeki düzensiz göçmen geçişlerine dair endişelerin artırılmasına sebep oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmen...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı Başladı
2
Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'te Geniş Bir Yolcu İle Demir Attı
3
KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
4
Türk Dünyası Sanatçıları Erzurum'da Buluştu
5
Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı
6
İzmir'de Ormanlık Alanlara 5 Ay Süreyle Giriş Yasağı
7
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım