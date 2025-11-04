Kuşadası'nın Sevilen Doktoru Selda Solmaz Uğurlandı

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Selda Solmaz (47), kanser nedeniyle yaşamını yitirdi; Hanım Camii'ndeki törenin ardından Yeniköy Mahallesi'ne defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:25
Kuşadası'nın Sevilen Doktoru Selda Solmaz Uğurlandı

Kuşadası'nın Sevilen Doktoru Dr. Selda Solmaz Uğurlandı

Kanserle mücadelesini kaybeden 47 yaşındaki hekim için Hanım Camii'nde tören düzenlendi

Dr. Selda Solmaz (47), yakalandığı amansız hastalık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Solmaz için bugün Hanım Cami'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Durmuş Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Solmaz’ın yakınları, sevenleri ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı. Tören sırasında Solmaz’ın ailesi tabut başında taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Dr. Selda Solmaz’ın cenazesi Yeniköy Mahallesi İkinci Mezarlığı'na defnedildi.

Mesleki yaşamında Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hizmet veren Solmaz, daha önce de İstanbul Maltepe Altayçeşme Sağlık Ocağı'nda çalışmıştı. Yakınları ve meslektaşları, genç yaşta kaybettikleri hekimi saygı ve özlemle uğurladı.

KUŞADASI'NIN SEVİLEN DOKTORU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KUŞADASI’NIN SEVİLEN DOKTORU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KUŞADASI’NIN SEVİLEN DOKTORU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

