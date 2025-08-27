Kushner: Fransa ile Antisemitizmle Mücadelede Ortak Hedefler

Görüşme ve Açıklamalar

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa ile antisemitizmle mücadelede ortak hedeflerin bulunduğunu duyurdu. Kushner, merkezî X hesabından paylaştığı açıklamada, ekibinin 26 Ağustos Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmede bu hedefleri teyit ettiklerini belirtti.

Kushner, görüşmede antisemitizmin “zararlı köklerini” ortadan kaldırmak için ikili çalışma grupları ve özel kuruluş ortaklarıyla kararlı adımlar atılmasının kabul edildiğini aktardı.

Arka Plan

Büyükelçi Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik, hükümetin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almadığına ilişkin eleştirileri sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve WSJ'de yayımlanan mektubunda, Fransa'da antisemitizmin dramatik şekilde arttığından duyduğu endişeyi ifade etmişti.

Mektubunda Kushner, 7 Ekim'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı bir şiddet ve sindirme kampanyası olduğunu belirterek, “Fransa’da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor.” değerlendirmesini yapmıştı.

Fransa'nın Tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Kushner’in iddialarını kesin bir şekilde reddetti. Bakanlık açıklamasında, Kushner'ın ifadelerinin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi gereğince ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini ihlal ettiğini vurgulayarak kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurmuştu.

Büyükelçi Kushner ise çağrı üzerine bizzat gitmek yerine, görüşmeye ekibini gönderdiğini bildirmişti.