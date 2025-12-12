DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Kütahya'da 14. Yüzyıl Anadolusu’nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Sempozyumu

DPÜ ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, 7 oturumda 33 bildiriyle Anadolu'nun 14. yüzyıl sosyokültürel dönüşümünü tartıştı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:44
Kütahya'da 14. Yüzyıl Anadolusu’nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Sempozyumu

Kütahya'da 14. Yüzyıl Anadolusu’nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Uluslararası Sempozyumu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 14. Yüzyıl Anadolusu’nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyum, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla başladı.

Açılış

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Kolay'ın sempozyuma katılan akademisyenlere teşekkür etmesi ve çalışmanın bilim dünyası için önemine dikkat çekmesiyle sürdü.

Neden 14. Yüzyıl?

Prof. Dr. Mustafa Demirci, sempozyumun 14. yüzyıla odaklanma gerekçesini anlattı ve Bu dönem Cumhuriyete uzanan sürecin temelini oluşturuyor ifadesine vurgu yaptı. Demirci, Selçuklu Devleti'nin ve ardından Osmanlı'nın yönetim anlayışının temellerinin bu dönemde atıldığını; Mevlevilik başta olmak üzere dönemin kültürel yapılarının bu sürecin dışında tutulamayacağını belirtti.

Hedef ve hediye takdimi

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 14. yüzyılın Anadolu'nun siyasi, toplumsal ve kültürel açıdan yeniden şekillendiği bir dönem olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu çağda beyler siyasi otoriteyi tesis etmiş, çelebiler irfanı toplumun kalbine yerleştirmiş, ahiler ise üretim ve ticareti belirli bir standarda kavuşturmuştur. Bu üç unsur arasındaki ilişkileri bilimsel yöntemlerle analiz etmek artık bir mecburiyettir. Amacımız literatüre yeni katkılar sunmak ve Anadolu’nun sosyokültürel dönüşümüne yeni bir perspektif kazandırmaktır"

Konuşmaların ardından Rektör Kızıltoprak’a özel basım Mesnevi ve tarih alanında önemli eserler hediye edildi.

Açılış Oturumu ve Konuşmacılar

Açılış oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Germiyan Beyliği’nin oluşumu ve Kütahya tarihindeki etkileri, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi tartışmaları ile Ahilik teşkilatının kökenleri ve dönüşümü gibi başlıklar ele alındı. Konuşmacılara Prof. Dr. Arif Kolay tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

Programın Kapanışı

Sempozyum toplam 7 oturum halinde düzenlenmekte olup, değerlendirme oturumu da dahil olmak üzere 33 bildiri sunulacaktır. Etkinlik, 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış oturumu ile tamamlanacak.

KÜTAHYA'DA "14. YÜZYIL ANADOLUSU'NDA BEYLER, ÇELEBÎLER VE AHÎLER" SEMPOZYUMU

KÜTAHYA'DA "14. YÜZYIL ANADOLUSU'NDA BEYLER, ÇELEBÎLER VE AHÎLER" SEMPOZYUMU

KÜTAHYA'DA "14. YÜZYIL ANADOLUSU'NDA BEYLER, ÇELEBÎLER VE AHÎLER" SEMPOZYUMU

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?