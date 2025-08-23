DOLAR
Kütahya'da 4 Bizans Dönemi Mermer Sütun Başlığı Ele Geçirildi

Kütahya'da jandarma operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı, eserler müzeye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:28
Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Sütun Başlığı Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında tarihi eserler bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmada kırsal bir mahalledeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı tespit edildi. Bulunan eserler güvenlik önlemleriyle alınarak muhafaza altına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Ele geçirilen sütun başlıkları, koruma ve inceleme amacıyla Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

