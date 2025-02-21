Kütahya'da 495 Konut Kura ile Sahiplerini Buldu

Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 495 konut için kura çekimi düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Spor Salonu’ndaki kura çekiminde, 2002 yılından bu yana TOKİ tarafından Kütahya'ya toplam 13 bin 878 konut inşa edildiğini ve bu projelere 32 milyar 165 milyon lira harcandığını ifade etti.

Işın, şehirde 5 mahallede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Ayrıca ilçelerimizde de ihalesi bitmiş, sözleşmeleri yapılmış projeler var. Bu projelere en kısa sürede başlayacağız. Burada kentsel dönüşüm ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir. Yeni konutlar yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Osmangazi, Paşam Sultan, Sultanbağı ve Vefa Mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü belirtti. Biçer, il genelinde toplam bin 403 konut ve 87 iş yerinin ihalesinin yapıldığını, bunlardan 490 konut ve 25 işyeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurguladı. Ayrıca 413 konut ve 62 iş yerinin yapımının devam ettiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarına dair detaylar paylaştı. Tüm konuşmaların ardından Vefa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tarafından yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapıldı.

Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tarafından yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapıldı.