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Kütahya'da 54 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:52
Kütahya'da 54 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da, karşılıksız çek vermek suçundan 54 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Hasan G. (42), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunduğunu belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, Hasan G. gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından, Hasan G. Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Firari hükümlünün, karşılıksız çek verme suçundan 65 ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan...

Kütahya'da hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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