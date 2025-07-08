Kütahya'da Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kütahya'da, virajı alamayarak devrilen bir tır sürücüsü yaralandı. Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında meydana gelen kazada devrildi.

Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak gerekli müdahaleler yapıldı. Devrilen tır nedeniyle kara yolunda ulaşım belli bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.