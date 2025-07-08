DOLAR
40,02 -0,07%
EURO
46,92 -0,05%
ALTIN
4.282,53 0,15%
BITCOIN
4.357.472,75 -0,85%

Kütahya'da Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Kütahya'da devrilen bir tırda sürücü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:03
Kütahya'da Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kütahya'da, virajı alamayarak devrilen bir tır sürücüsü yaralandı. Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında meydana gelen kazada devrildi.

Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak gerekli müdahaleler yapıldı. Devrilen tır nedeniyle kara yolunda ulaşım belli bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Evlenecek 15 Çifte Düğün Salonu Desteği
2
Türkiye Fikri Mülkiyet Alanında Önemli Kazanımlar Elde Etti
3
Şırnak'tan Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli
4
Şehit Astsubay Fikret Mangura Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kırgızistan ve Tacikistan Arasında Sınır Anlaşması Sonrası Güçlü İlişkiler
6
Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL