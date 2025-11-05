Kütahya'da Emekli İşçi Engerek Yılanını Kuyruğundan Yakalayıp Doğaya Bıraktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde araziye mantar toplamaya giden emekli işçisi Süleyman Yolcu, dönüş yolunda yolda gördüğü ve tek ısırığı bile ölümcül olan engerek yılanını kuyruğundan yakalayıp, sonra doğaya bıraktı.

Olayın ayrıntıları

Hasanlar ile Kabaklar köyleri arasındaki dağlara mantar toplamaya giden Yolcu, Hisarcık ilçesine dönüş yolunda aracını seyrederken yılanın kendisine doğru hamle yaptığını anlattı. Yolcu, "Yılan bana saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp sevdikten sonra doğaya bıraktım. O anları cep telefonuma kaydettim." dedi.

Sosyal medya tepkileri ve pişmanlık

Yolcu, görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisine "Sen deli misin?", "Ölümle dans etmişsin", "Bu adam aptal", "Anan seni Kadir Gecesinde mi doğurdu?" gibi yorumlar geldiğini söyledi. İlk anda olayın vahametini anlamadığını belirten Yolcu, yorumları okuyunca dehşete kapıldığını ifade etti.

Yolcu, "Sonra hareketimin tehlike boyutunu fark ettim. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı en zehirli yılan cinslerinden bir tanesi imiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

