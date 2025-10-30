Kütahya'da 'gürültü' kavgası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'da aynı apartmanda çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü; 72 yaşındaki Ekrem A. ve 23 yaşındaki Seymen E. yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 16:13
Olayın Detayları

Kütahya'nın Maltepe Mahallesi Şeker Sokak'taki bir apartmanda, aynı binada oturan komşular arasında çıkan "gürültü" tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ekrem A. (72), üst katta oturan komşusunun oğlu Seymen E. (23)'yi gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı. Motokuryelik yapan Seymen E., motosiklet kaskıyla Ekrem A.'ya vurdu; bu darbe sonucu Ekrem A. yüzünden yaralandı. Arbede sırasında motosikletten düşen Seymen E. ise başından yaralandı.

Müdahale ve İddialar

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yüzünden kask darbesiyle yaralanan Ekrem A., tartışma esnasında gencin kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Her iki şahıs da sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

