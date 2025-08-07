DOLAR
Kütahya'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 4 Yaralı

Kütahya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:25
Kütahya'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 4 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'da, hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay, Murat İ. yönetimindeki 34 LKA 52 plakalı aracın, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi ile gerçekleşti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat İ., eşi Tülin ve çocukları Ayşe ile Ömer Faruk İ. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

