Kütahya'da Hamile Eşini Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da 3 aylık hamile eşi Firdevs K'yi av tüfeğiyle yaralayan Yaşar K, tutuklandı ve adli süreç başladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:32
Kütahya'da Hamile Eşini Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Şok Olay: 3 Aylık Hamile Eşi Yaralandı

Kütahya'da, tartıştığı 3 aylık hamile eşi Firdevs K'yi (19) av tüfeğiyle yaralayan Yaşar K (20) tutuklandı. Olay, Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Önceki gün, eşiyle tartışma yaşayan Yaşar K, Firdevs K'nın baba evine gitti. Burada, yanında getirdiği av tüfeğiyle karısını vurdu. Olayın ardından, polis yağına müdahale ederek Yaşar K'yı yakaladı.

Yaralı Tedavi Altına Alındı

Av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Firdevs K, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İyileşerek taburcu edilen genç kadınla ilgili durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adli Süreç Başladı

Yaşar K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin olaya ilişkin soruşturma devam etmekte. Bu tür şiddet olaylarına karşı toplumun duyarlılığının artırılması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi...

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi...

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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