Kütahya'da Hobi Bahçesine Giren Geyik Fotokapanla Görüntülendi

Kütahya'da Hobi Bahçesine Sızan Kızıl Geyik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Devekayası köyü'nde bulunan hobi bahçelerinde ilginç bir olay yaşandı. Bahçelerine giren kızıl geyik fotokapanla kaydedildi.

Adem Öztürk ve Ahmet Uğraş, hobi bahçelerindeki meyve ağaçlarının ve sebzelerin zarar gördüğünü fark etti. Bu durumun nedenini öğrenmek için bahçeye fotokapan yerleştiren Öztürk ve Uğraş, kayıtları izlediklerinde bir geyikin ağaçlardaki meyveleri ve dalları yediğini keşfetti.

Ahmet Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce satın aldığı arazide toplam 70 meyve ağacı bulunduğunu belirtti. Son 2 yıldır hayvanların meyve fidanlarına zarar verdiğini düşünen Uğraş, "Keçi türü küçükbaş hayvanların fidanlara zarar verdiğini düşünmüştüm. Arkadaşımdaki fotokapan vasıtasıyla fidanlara geyiğin zarar verdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Adem Öztürk ise bu yıl bahçeye harcadığı emeğin boşa gittiğini, geyiğin sebep olduğu zarar nedeniyle ağaçların alt kısımlarının kuruduğunu vurguladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde girdiği hobi bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren kızıl geyik, fotokapanla görüntülendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde girdiği hobi bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren kızıl geyik, fotokapanla görüntülendi.